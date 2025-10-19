Fenerbahçe – Karagümrük maçı bu akşam! Saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig’de haftanın kapanış maçında gözler Kadıköy’e çevrildi.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, zirve yarışında kayıp istemiyor.

Alt sıralarda zor günler geçiren Marcel Licka’nın Fatih Karagümrük’ü ise sürpriz peşinde.

Maç öncesinde Fenerbahçe, 8 maçta topladığı 16 puanla 5. sırada, Karagümrük ise 3 puanla 18. sırada yer alıyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kadıköy’deki mücadele 19 Ekim 2025 Pazar akşamı saat 20.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Yardımcı hakemler Anıl Usta ve Samet Çavuş olurken, VAR’da Erkan Engin, AVAR’da Hakan Yemişken görev yapacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkıyor.

Kalede Tarık Çetin, savunmada Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo ve Levent Mercan forma giyecek. Orta sahada İsmail Yüksek ve Edson Álvarez ikilisi görev yaparken, önlerinde Marco Asensio yer alıyor. Kanatlarda Nene ve Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta ise Anderson Talisca oynayacak.

Fatih Karagümrük, sahaya 4-2-3-1 sistemiyle çıkıyor.

Kalede Ivica Grbic, savunmada Atakan Çankaya (K), Enzo Roco, Anıl Demir ve Balkovec görev yapıyor. Orta alanda Kranevitter ile Johnson, önlerinde S. Larsson yer alıyor. Hücumda kanatlar Tiago ve Serginho, ileri uçta ise gol umudu D. Fofana olacak.