Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde sahne alıyor! İşte kritik mücadele öncesi son detaylar

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında bugün Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşacak. TSİ 23.00'de başlayacak karşılaşma, Anderlecht'in stadı Lotto Park'ta oynanacak.

Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yöneteceği karşılaşma EXXEN ekranlarından yayınlanacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

FENERBAHÇE İSTANBUL'A AVANTAJLI DÖNMEK İSTİYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak.

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 3 oyuncusunu sakatlık nedeniyle oynatamayacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao ve Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise müsabakası için belirlenen 23 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Alexander Djiku, Jayden Oosterwalde, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 267. KEZ SAHNE ALACAK

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ya konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 267. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 266 müsabakada 105 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 360 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bugün 15. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.