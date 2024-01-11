Fenerbahçe, Konyaspor'u 7-1 Yendi! Sarı-Lacivertlilerden Tarihi Galibiyet

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı ertelenen 16. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Ligde ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Dzeko'nun penaltıdan attığı golle öne geçti. Sarı-lacivertliler, 32 ve 40. dakikalarda yine Dzeko ile güldü ve fark 3'e çıktı. Maçın 42. dakikasında Mert Müldür ile bir gol daha bulan sarı-lacivertliler, 44. dakikada Szymanski ile farkı 5'e çıkardı ve ilk yarı 5-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada Batshuayi'nin golüyle farkı 6'ya çıkardı. 83. dakikada Cengiz Ünder'in yerden sert pasında Uğurcan Yazğılı'nın kendi kalesine golüyle skoru 7-0'a getiren sarı-lacivertliler, Guilherme'nin 90. dakikadaki golüne engel olamadı ve sahadan 7-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 50'ye yükselten Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu.

Fenerbahçe'den 3 Günde 12 Gol!

Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 gün içinde oynadığı 2 maçta da rekor kırdı.

Ligin 19. haftasında İstanbulspor'a ilk yarıda 4 gol atarak bu sezon bunu başaran ilk takım olan sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında bulduğu 5 golle bu sezon ilk yarıda 5 gol atan ilk ekip ünvanını da aldı.

Dzeko Gol Sayısını 16'ya Çıkardı

Fenerbahçe'nin Boşnak santrforu Edin Dzeko, ligde gollerini sürdürdü. Müsabakanın 11. dakikasında penaltıdan kaydettiği golle takımını öne geçiren 37 yaşındaki oyuncu, 32. dakikada ve 40. dakikada birer gol daha kaydederek hat-trick yaptı.

Ligde sarı-lacivertlilerin oynadığı son 5 maçın 4'ünde gol bulan Dzeko, bu gollerle ligdeki gol sayısını da 16'ya çıkardı.

Konyaspora Karşı En Farklı Galibiyet

Fenerbahçe, alınan 7-1'lik skorla Konyaspor'a karşı en farklı galibiyetini elde etti.

Daha önce rakibiyle 44 kez karşılaşan sarı-lacivertliler bu müsabakaların 33'ünü kazanırken, en farklı galibiyetini 2005-2006 sezonunda 11 Mart 2006 tarihinde oynanan müsabakada 5-0 ile elde etmişti.

Fenerbahçe, 7-1'lik skorla rakibine karşı en farklı galibiyetini aldı.