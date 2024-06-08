Fenerbahçe Kulübü'nde tarihi buluşma: Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında karşı karşıya

Aziz Yıldırım, yaptığı son açıklamada Ali Koç ile canlı yayında karşılaşacaklarını duyurdu. "Sayın Başkan Ali Koç ile görüştüm ve ona, seçeceği herhangi bir ulusal kanalda, yüz yüze ve moderatörsüz olarak konuşma teklifinde bulundum. Bu akşam, onun tercih edeceği bir ulusal kanalda canlı yayında olacağız." ifadelerini kullandı.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayını, iki başkan adayının karşı karşıya geleceği NOW TV'de saat 22.30'da gerçekleşecek.

Ali Koç da gün içinde yaptığı açıklamada, canlı yayın için çağrısını tekrarladı. Koç, "Ayrılık süreci beni üzdü. Yapılan basın açıklamasındaki iddialar asılsız. Sayın başkan, daha fazla vakit kaybetmeyelim, akşam televizyonda buluşalım. Bu teklifi son kez yapıyorum; isterseniz, belirleyeceğiniz herhangi bir yerde görüşebiliriz." dedi.

Bu akşam gerçekleşecek canlı yayın, Fenerbahçe Kulübü'nün geleceği için önemli bir dönemeç olabilir. Taraftarlar, iki başkanın açıklamalarını ve tartışmalarını yakından takip edecek.