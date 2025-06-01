Fenerbahçe Medicana'da 7 yıldızla yollar ayrıldı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı’nda sürpriz bir ayrılık dalgası yaşandı. Kulüp, aralarında milli oyuncuların da bulunduğu 7 sporcuyla yollarını ayırdığını açıkladı

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe Medicana'da 7 yıldızla yollar ayrıldı
Yayınlanma:

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı’nda yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında 7 oyuncunun takımdan ayrıldığı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulübün resmi açıklamasına göre; Meliha Diken, Dicle Nur Babat, Magdalena Stysiak, Hristina Vuchkova, Bojana Drca, Elitsa Atanasijevic ve Özlem Güven ile yollar resmen ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılan oyunculara teşekkür edilerek, “Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Carrefoursa’dan bayrama özel tatlı sürprizi: Çikolata ve tatlılarda dev indirimCarrefoursa’dan bayrama özel tatlı sürprizi: Çikolata ve tatlılarda dev indirimMarket
fenerbahçe
Günün Manşetleri
İstanbul'da enflasyon alarm veriyor
DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Türkiye'ye getirildi
Yüz binlerce sürücüye ceza yağdı
Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak!
İBB'ye yönelik yeni operasyon
ABD birlikleri Türkiye sınırında harekât provası yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Konyaaltı Belediyesi’nde bayram öncesi işçi kıyımı
Tabelada başka, rafta başka
Kırmızı bültenle arananlar tek tek yakalandı
Çok Okunanlar
Akaryakıt değil resmen altın Akaryakıt değil resmen altın
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına bayram öncesi kritik uyarı: Düşebilir! İslam Memiş'ten altın yatırımcısına bayram öncesi kritik uyarı: Düşebilir!
Altın fiyatları el yakıyor Altın fiyatları el yakıyor
Güneş’te dev patlama Güneş’te dev patlama
Pazartesi son gün: Ödemeyen ceza alacak! Pazartesi son gün: Ödemeyen ceza alacak!