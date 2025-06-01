Fenerbahçe Medicana'da 7 yıldızla yollar ayrıldı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı’nda yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında 7 oyuncunun takımdan ayrıldığı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulübün resmi açıklamasına göre; Meliha Diken, Dicle Nur Babat, Magdalena Stysiak, Hristina Vuchkova, Bojana Drca, Elitsa Atanasijevic ve Özlem Güven ile yollar resmen ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılan oyunculara teşekkür edilerek, “Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.