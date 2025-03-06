Fenerbahçe - Rangers maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Rangers maçı canlı izle

6 Mart 2025 tarihinde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç ekibi Rangers'ı evinde konuk edecek. Sarı lacivertli takım, rakibini Ülker Stadyumu'nda ağırlarken, sporseverler karşılaşmayı şifresiz ve TRT 1'den canlı olarak takip edebilecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fenerbahçe - Rangers maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Rangers maçı canlı izle
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Fenerbahçe - Rangers Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? 6 Mart Perşembe günü oynanacak olan Fenerbahçe-Rangers mücadelesi, 20.45'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi’ndeki bu heyecanlı karşılaşma, TRT 1'in ev sahipliğinde FULL HD ve kesintisiz olarak ekranlara gelecek.

TRT 1 Canlı Yayın Linki Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden kolayca izleyebilecek. Maç için hazırlıklar tamamlanırken, Fenerbahçe'nin Rangers'ı yenip avantaj elde etmesi bekleniyor.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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