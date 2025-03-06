Fenerbahçe - Rangers maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Rangers maçı canlı izle

Fenerbahçe - Rangers Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? 6 Mart Perşembe günü oynanacak olan Fenerbahçe-Rangers mücadelesi, 20.45'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi’ndeki bu heyecanlı karşılaşma, TRT 1'in ev sahipliğinde FULL HD ve kesintisiz olarak ekranlara gelecek.

TRT 1 Canlı Yayın Linki Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden kolayca izleyebilecek. Maç için hazırlıklar tamamlanırken, Fenerbahçe'nin Rangers'ı yenip avantaj elde etmesi bekleniyor.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002