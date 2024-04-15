Fenerbahçe şampiyonluk yarışında hata yapmadı! Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın zirveyi yakından ilgilendiren kritik mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maça hem VavaCars Fatih Karagümrük hem de Fenerbahçe tutuk başladı. İki takımın da birbirine üstünlük kuramadığı ilk yarının uzatma dakikalarında VavaCars Fatih Karagümrük, Can Keleş ile golü buldu ve soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

Konuk ekip Fenerbahçe, ikinci yarıya hızlı başladı. Sarı-laciverliler, 49. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 58. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

VavaCars Fatih Karagümrük, 77. dakikada Ryan Mendes'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken kalan dakikalarda oyun üstünlüğünü tamamen ele alan Fenerbahçe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 85'e yükselten sarı-lacivertliler, şampiyonluktaki rakibi Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

FENERBAHÇE REKOR KIRDI!

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçından aldığı 3 puanla, ligde deplasman galibiyeti rekorunun yeni sahibi oldu.

Süper Lig tarihinde deplasmanda en uzun süre maç kazanan (12) takım olan sarı-lacivertliler, bu sonuçla devam eden bir sezonda dış sahada üst üste en çok kazanma rekorunun sahibi oldu.

Fenerbahçe, bu sezon 15. haftada Beşiktaş deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından başladığı seride sırasıyla Kayserispor'u 4-3, İstanbulspor'u 5-1, Gaziantep FK'yi 1-0, Başakşehir'i 1-0, Antalyaspor'u 2-0, Çaykur Rizespor'u 3-1, Hatayspor'u 2-0, Trabzonspor'u 3-2 ve Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

DZEKO 20. GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldız santrforu Edin Dzeko, Fatih Karagümrük karşısında beraberliği sağlayan golü atarak ligde 20. golünü kaydetti.

VavaCars Fatih Karagümrük müsabakası öncesinde ligde attığı 19 golle zirvede yer alan 38 yaşındaki oyuncu, 49. dakikada kaydettiği golle 20. golüne ulaştı.

GERİDEN GELEREK KAZANIYOR

Fenerbahçe, bu sezon ilk yarısını geride kapattığı 4. müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında yine Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada soyunma odasına 1-0 geride gitmiş ancak maçı 2-1 galibiyetle noktalamıştı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Çaykur Rizespor deplasmanında da benzer bir senaryo yaşadı. 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, rakibini 3-1 ile geçmeyi bildi.

Sarı-lacivertliler son olarak Pendikspor karşısında iç sahada ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı müsabakayı 4-1 ile geçmişti.

Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geriden kapattığı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldığı Fatih Karagümrük müsabakasıyla bu sezon 4. kez ilk yarısını geride kapattığı bir müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

KRUNIC DEVRE ARASINDA OYUNDAN ÇIKTI

Fenerbahçe'nin deneyimli ön liberosu Rade Krunic, Fatih Karagümrük maçında 10 numara pozisyonunda forma giydi.

Teknik direktör İsmail Kartal, Sebastian Szymanski'nin sarı kart cezalısı olması sebebiyle Polonyalı oyuncunun pozisyonunda Krunic'i tercih etti.

Tecrübeli oyuncu, söz konusu pozisyonda beklentileri karşılayamazken devre arasında oyundan alındı.