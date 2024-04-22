Fenerbahçe, Sivas'ta 3 puan arıyor! İşte şampiyonluk yarışındaki kritik maç öncesi detaylar

Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın kapanışı Sivas'ta yapılacak. Ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de EMS Yapı Sivasspor'un konuğu olacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, Sivasspor'u mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor. 85 puanlı Fenerbahçe, dün akşam Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek puanını 90'a yükselten Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE 7 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de, ligin 34. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, Sivasspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de ayrıca Serdar Aziz, Leonardo Bonucci ve Miha Zajc teknik ekip kararıyla 22 kişilik kamp kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Doğukan Demir, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Rade Krunic, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Serdar Dursun, Michy Batshuayi

SİVASSPOR'DA DA HEDEF GALİBİYET

EMS Yapı Sivasspor, ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip ligde 44 puana sahip.

Kırmızı-beyazlı ekipte Fenerbahçe maçı öncesi orta saha oyuncuları Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev'in sakatlıkları bulunuyor. Sivasspor'da sarı kart cezası nedeniyle Charis Charisis de bu akşam Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

LİGDE 36. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe, bugün oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 35 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 75 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Fenerbahçe sahasında 4-1 kazanmıştı.

DEPLASMANDA DA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe'nin, deplasmanda Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında Sivas'ta oynanan 17 maçın 7'sini sarı-lacivertli ekip, 4'ünü ise ev sahibi takım kazanırken, 6 müsabaka berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 31 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.