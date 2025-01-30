Fenerbahçe, Skriniar'ı transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını önemli bir isimle daha güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, PSG'de forma giyen dünyaca ünlü Slovak stoper Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe, Skriniar'ı transfer etti
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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ligin ikinci yarısında iddialı bir kadroyla şampiyonluk yarışı vermek isteyen sarı-lacivertliler, bu doğrultuda savunma hattına önemli takviyeler yapmaya devam ediyor.

Aston Villa forması giyen Diego Carlos'u renklerine bağlayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir stoperi daha kadrosuna kattığını açıkladı.

MILAN SKRINIAR TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe, daha önce transfer görüşmelerine başladığı PSG'de forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar ile resmi sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezonun başında Inter'den PSG'ye transfer olan Milan Skriniar, bu sezon 4'ü ilk 11 olmak üzere sadece 5 karşılaşmada forma giyebildi.

Skriniar, geçtiğimiz sezon ise 24'ü ilk 11 olmak üzere 32 maçta PSG forması giymiş ve 1 gollük katkı sağlamıştı.

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