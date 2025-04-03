Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı! İşte kritik maçı yönetecek isim

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinde düdük çalacak hakem belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, dev maçta görev alacak hakem kadrosunu açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı! İşte kritik maçı yönetecek isim
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor derbisini hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kritik mücadelede Türkmen’e yardımcı hakemler olarak Bersan Duran ve Serkan Çimen eşlik edecek.

Ozan Ergün ise dördüncü hakem olarak sahada olacak.

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