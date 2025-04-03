Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı! İşte kritik maçı yönetecek isim

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor derbisini hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kritik mücadelede Türkmen’e yardımcı hakemler olarak Bersan Duran ve Serkan Çimen eşlik edecek.

Ozan Ergün ise dördüncü hakem olarak sahada olacak.