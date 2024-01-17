Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u ağırlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları heyecanı yaşanıyor. Ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, kupada Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'u Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde üç maçlık galibiyet serisiyle yoluna devam eden sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada Adanaspor'u geçerek adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, Adanaspor karşısında rotasyonlu bir kadroyu tercih etmesi bekleniyor.

Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu.

FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU EKSİK

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.