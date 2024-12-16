Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmamasıyla ilgili yeni gelişme! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildiren Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinin başkanları, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın katılmama kararından vazgeçtiğini, Fenerbahçe'nin ise düşünmek için süre istediğini açıkladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmamasıyla ilgili yeni gelişme! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu
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Fenerbahçe ve Kasımpaşa, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını açıklamış ve konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirimde bulunmuştu.

Konuyla ilgili harekete geçen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, iki kulübün başkanlarını görüşmek için Riva'daki TFF merkezine davet etti.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ile görüşme gerçekleştirdi.

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Kulüp başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerimizin Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama konusunda dilekçeleri vardı. Biz de bunun üzerine kendilerini davet ettik. Geldiler ve konuştuk. Fenerbahçe'nin geçen sene genel kurulu toplayıp aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa kulübümüz de yine geçen sene katılmayacaklarına dair bildirim yapmıştı. Bu yıl da yenilemişlerdi. Kasımpaşa, mağduriyetlerinin olduğunu ve Türkiye Kupası'nın gelirden daha çok gider konusunda zarar verdiğini ama Türk futbolunun marka değerine katkı yapmak için federasyonumuzun bu girişimine olumlu cevap verdi. Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılacak. Biz de onun arka planındaki rahatsızlıklarını ilgili kuruluşlarla görüşeceğiz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise kurumsal bir karar aldıklarını, federasyonun yaklaşımını da olumlu bulduklarını söylemesine rağmen yönetim kurullarıyla ve genel kuruldaki yetkililerle görüşmek için süre istedi. İnanıyorum ki o gelişmenin sonunda onların da futbolun marka değerine göz önünde bulundurup olumlu bir karar vereceklerini tahmin ediyorum. İnşallah da öyle olur."

Türk futbolunun sorunlarının kulüplerle istişare ederek çözebileceklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Kulüpler, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki gelirlerden rahatsız. Onları da yayıncı kuruluşla görüşüp çözmenin çalışmalarını yapacağız." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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