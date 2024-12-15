Sivasspor’da yeni dönem: Teknik direktör belli oldu

Süper Lig’de zor günler geçiren Sivasspor’da teknik direktörlük koltuğu el değiştiriyor. Bülent Uygun dönemi sona ererken, yeni teknik direktör ile anlaşma sağlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sivasspor’da yeni dönem: Teknik direktör belli oldu
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Sivasspor’da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. Son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-beyazlı ekip, Uygun ile karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kulüp Başkanımız Bahattin Eken ve Teknik Direktörümüz Bülent Uygun’un yapmış olduğu görüşme neticesinde, yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Bülent Uygun, görev süresi boyunca takımımızda önemli hizmetlerde bulunmuş ve birçok başarıya imza atmıştır” ifadeleri kullanılmıştı. Yönetim, Uygun’un kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

ÖMER ERDOĞAN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Fanatik’in haberine göre, Sivasspor, teknik direktörlük için Ömer Erdoğan ile el sıkıştı. Ekim 2023’ten bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Erdoğan, daha önce Fatih Karagümrük, Hatayspor, Ankaragücü ve Alanyaspor gibi Süper Lig ekiplerinde görev yaptı.

Sivasspor taraftarları, Ömer Erdoğan’ın gelişiyle birlikte takımın yeniden yükselişe geçmesini umut ediyor.

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