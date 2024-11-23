Fenerbahçe ve Kayserispor’un ilk 11’leri açıklandı! İşte kritik maçın kadroları

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor’a konuk oluyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fenerbahçe ve Kayserispor’un ilk 11’leri açıklandı! İşte kritik maçın kadroları
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Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 26 puan toplayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Kritik mücadelede takımların sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Kayserispor'un İlk 11'i:
Kaleci: Bilal
Savunma: Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali
Orta Saha: Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra
Hücum: Ramazan, Cardoso, Bahoken

Yedekler:
Onurcan, Şamil, Arif, Uzodimma, Nurettin, Karimi, Ackah, Boa Morte, Nazon, Talha

Fenerbahçe'nin İlk 11'i:
Kaleci: Livakovic
Savunma: Osayi, Samet, Djiku, Kostić
Orta Saha: Fred, Amrabat, Oğuz, Mert Hakan
Hücum: Tadić, En Nesyri

Yedekler:
İrfan Can Eğribayat, Becao, Mert, Levent, İsmail, Bartuğ, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Džeko, Cenk

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