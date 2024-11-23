Fenerbahçe ve Kayserispor’un ilk 11’leri açıklandı! İşte kritik maçın kadroları
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor’a konuk oluyor.
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Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 26 puan toplayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Kritik mücadelede takımların sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.
Kayserispor'un İlk 11'i:
Kaleci: Bilal
Savunma: Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali
Orta Saha: Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra
Hücum: Ramazan, Cardoso, Bahoken
Yedekler:
Onurcan, Şamil, Arif, Uzodimma, Nurettin, Karimi, Ackah, Boa Morte, Nazon, Talha
Fenerbahçe'nin İlk 11'i:
Kaleci: Livakovic
Savunma: Osayi, Samet, Djiku, Kostić
Orta Saha: Fred, Amrabat, Oğuz, Mert Hakan
Hücum: Tadić, En Nesyri
Yedekler:
İrfan Can Eğribayat, Becao, Mert, Levent, İsmail, Bartuğ, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Džeko, Cenk