DEM Parti'nin kapatılması için başlatılan kampanya hızla büyüyor

Kandil'in talimatlarla yönetilen DEM Parti'nin kapatılması için başlatılan kampanya çığ gibi büyüyor. Kampanyanın öncüsü olan Vatan Partisi Denizli'nin birçok ilçesinde imza masası açtı.





Honaz ilçesinde kampanya halktan büyük ilgi gördü, imza atmak isteyenler sıraya girdi. Vatan Partisi Honaz ilçe başkanı Mahmut Pak, DEM Parti'ye yapılan Hazine yardımını kaynağı eleştirdi, PKK partisinin kapatılmasını istedi.



Kampanya Eskişehir'de devam ediyor. Vatandaşlar, sırtını teröre dayayan partilere Meclis'te geçit verilmemesi gerektiğini söyledi.