DEM Parti'nin kapatılması için başlatılan kampanya hızla büyüyor

DEM Parti'nin kapatılması için Vatan Partisi'nin başlattığı kampanya vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Denizli'de açılan imza masalarında uzun kuyruklar oluştu. Eskişehir'de ise Ulusal Kanal mikrofonlarına konuşan yurttaşlar vakit kaybetmeden DEM Parti'nin kapatılması istedi.

Sabri Kasapoğlu Sabri Kasapoğlu
DEM Parti'nin kapatılması için başlatılan kampanya hızla büyüyor
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Kandil'in talimatlarla yönetilen DEM Parti'nin kapatılması için başlatılan kampanya çığ gibi büyüyor. Kampanyanın öncüsü olan Vatan Partisi Denizli'nin birçok ilçesinde imza masası açtı.

DEM Parti'nin kapatılması için başlatılan kampanya hızla büyüyor - Resim : 1

Honaz ilçesinde kampanya halktan büyük ilgi gördü, imza atmak isteyenler sıraya girdi. Vatan Partisi Honaz ilçe başkanı Mahmut Pak, DEM Parti'ye yapılan Hazine yardımını kaynağı eleştirdi, PKK partisinin kapatılmasını istedi.

Kampanya Eskişehir'de devam ediyor. Vatandaşlar, sırtını teröre dayayan partilere Meclis'te geçit verilmemesi gerektiğini söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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