Geçtiğimiz sezon, Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti. Ülker Stadı'ndaki maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek.

Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçının perdesini Kadıköy'de açıyor! İşte muhtemel 11'ler

İkinci kez göreve getirilen Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Rusya ve İstanbul'da sürdürdüğü hazırlık süreci sonrası 2023-24 sezonunun ilk resmi maçına, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda çıkıyor.

Yeni transferler Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryant Kent, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz ile sezona hazır girmek isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinden oluşan üç kulvarda da başarı hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'LİSİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde, Crespo, Mert Hakan, Ryan Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko

Zimbru: Agachi, Dedov, Stefan, Dedechko, Misaraş, Gaiu, Raileanu, Guera, Soumah, Alaribe, Caruntu

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ?

Saat 21.00 de başalayacak karşılaşma S Sports Plus ekranlarından yayınlanacak.