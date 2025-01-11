Fenerbahçe, yeni transferini resmen açıkladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, kadrosunu Mariam Diakite ile güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.
Sarı-lacivertliler, Mariam Diakite'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa ligi takımlarından FC Fleury 91'de oynayan 29 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Mariam Diakite, Fildişi Sahili A Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı