Fenerbahçe, yeni transferini resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, kadrosunu Mariam Diakite ile güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe, yeni transferini resmen açıkladı
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

Sarı-lacivertliler, Mariam Diakite'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa ligi takımlarından FC Fleury 91'de oynayan 29 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Mariam Diakite, Fildişi Sahili A Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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