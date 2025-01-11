Galatasaray, yeni transferini resmen duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, önemli bir ismi kadrosuna katmayı başardı.

Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki İspanyol futbolcu Laura Dominguez Rojo'yu transfer etti. Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada Rojo ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Laura Dominguez Rojo, kariyeri boyunca İspanya takımlarından Madrid CFF ve Rayo Vallecano'da forma giydi.