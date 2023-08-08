Fenerbahçe'de 6 numara transferinde rota yeniden Premier Lig

Transfere hızlı giriş yapıp sonradan frene basan Fenerbahçe'de sıradaki hamle 6 numara takviyesi.Bir süredir Dominguezle ilginen sarı-lacivertliler istediği cevapları alamayınca rota yeniden Premier Lig'e döndü.

FENERBAHÇE'DE 6 NUMARA TRASNFERİNDE ROTA YENİDEN PREMİER LİG

Fenerbahçe, takımını daha da güçlendirmek için transfer sezonunun sonlarına yaklaşırken 6 numara mevkiine takviye yapmayı planlıyor. Bu bağlamda, İngiltere'nin Leicester City takımında oynayan Nijeryalı yıldız Wilfred Ndidi ile yoğun bir ilgileniyor. Ndidi, Premier Lig'den Championship'e düşen Leicester City'den ayrılmak istiyor.

NDİDİ TRANSFERİNDE SON DURUM

Ndidi için Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin teklifine Ndidi'nin sıcak baktığı, eski Fenerbahçeli futbolcular Yobo ve Emenike'den de kulüp hakkında bilgiler aldığı belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetim, bonservis pazarlıklarını hızlandırıyor.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bir diğer isim, İtalya'nın Bologna takımında oynayan Arjantinli Dominguez. Fenerbahçe'nin Dominguez için 12 milyon Euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklifte bulunduğu, Bologna'nın bu teklife sıcak baktığı ifade ediliyor. Ancak Dominguez, İtalya'da kalmayı tercih edebilir çünkü Fiorentina ve Milan gibi İtalyan kulüpleri de onunla ilgileniyor.

DOMİNGUEZ İÇİN TEKLİF İLETİLDİ VE BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Sarı-lacivertlilerin Dominguez'e 4 senelik bir sözleşme teklif ettiği, bu teklifin yıllık 2.7 milyon Euro olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin teklifi, diğer kulüplerin tekliflerinden daha cazip. Dominguez'in temsilcisi de oyuncusuna Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde telkinde bulunuyor.