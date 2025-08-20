Fenerbahçe’de çifte transfer sarsıntısı: Hem gelen var hem giden

Ligde ve Avrupa’da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, hücum hattına kattığı Dorgeles Nene’nin ardından Kerem Aktürkoğlu için de girişimlerini sürdürüyor. Ancak kulüp, yalnızca takviye değil, aynı zamanda oyuncu satışıyla da büyük bir operasyonun içinde.

INTER’DEN AMRABAT’A SÜRPRİZ İLGİ

İtalyan basınında yer alan Pasquale Guarro’nun haberine göre, Inter orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Sofyan Amrabat’a yöneldi. Fenerbahçe’nin 14 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Faslı yıldız, Serie A devinin radarına girdi. Amrabat’ın uygun şartlarda transfer edilmesi için Inter yönetiminin harekete geçtiği öğrenildi.

Fanatik’e göre, Fenerbahçe’nin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı West Hamlı orta saha oyuncusu Edson Alvarez transferinde de Inter devreye girdi. Sarı-lacivertliler Alvarez’e yüksek bir teklif sunarken, oyuncunun kararını ertelediği iddia edildi. Eğer Alvarez Fenerbahçe’ye imza atarsa, bu transfer Inter’in Amrabat’ı kadrosuna katmasının önünü açabilir.

28 yaşındaki Amrabat, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 42 resmi maça çıkarken 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Dinamizmi, pas kalitesi ve oyun görüşüyle takımın en önemli parçalarından biri olan Faslı yıldızın güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro.