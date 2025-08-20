Neo-Nazi lider cinsiyet değiştirdi! Kadın cezaevine yerleştirilmeyi talep ediyor
Almanya’da nefret suçu nedeniyle 18 aylık hapis cezası alan neo-Nazi lider Sven Liebich, Self‑Determination Yasası’yla resmen Marla‑Svenja Liebich oldu ve kadın cezaevine gönderilmek istediğini açıkladı. Ancak yetkililer, bu geçişin otomatik yer değişikliği anlamına gelmediğini vurguluyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Almanya'da aşırı sağcı aktivist ve neo-Nazi lider Sven Liebich, yeni çıkarılan Self‑Determination (Özbelirlenim) Yasası’nı kullanarak cinsiyet ve isim değişikliği yaptı. Artık Marla‑Svenja Liebich olarak yaşıyor ve kadın cezaevine gönderilmek istiyor.
Önceki davada nefret suçu ve hakaret nedeniyle 18 ay hapis cezası alan Liebich, “Ayrımcılıktan korkuyorum” diyerek bu kararı aldığını ifade etti. Ancak uzmanlar ve adli makamlar, bu yasanın cinsiyet değişikliğini kayıt sistemine tanısa da cezaevi yerleştirmesinde otomatik bir geçiş sağlamadığını belirtiyor. Her vaka bireysel olarak değerlendiriliyor.