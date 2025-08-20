Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kontrol amaçlı anjiyo için Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı.

Sözci'ye göre, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Prof. Dr. Ali Doğan, Başkan Büyükkılıç’ı hastanede ziyaret etti.

“YÜRÜYEREK KENDİSİ GELMİŞ”

Ziyaretin ardından açıklama yapan Vali Gökmen Çiçek, “Büyükşehir Belediye başkanımızı ziyaret ettik, sohbet ettik. Hepinize selamları var, hiçbir şeyi yok. Yürüyerek kendisi gelmiş, kontrol amaçlı anjiyo yapılıyor, hiçbir şey çıkmadığını arkadaşlarımız görüyor. Konuştuk, sohbet ettik, selam söyledi, yarın görevinin başında olduğunu söyledi. Biz de mutlu bir şekilde ayrılıyoruz” dedi.