İnşaatta vinç halatı koptu! 20 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde fabrika inşaatında vinç halatının kopması sonucu 20 yaşındaki işçi Muhammet Erdem beton kolonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde fabrika inşaatında meydana gelen iş kazasında 20 yaşındaki bir işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Keskinler Kavşağı yakınlarında inşaatı devam eden bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyede iskele direklerini yerleştiren Muhammet Erdem (20), vinç halatının kopması sonucu devrilen beton kolonun altında kaldı.

Çevredeki işçiler ve vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç işçinin yaşamını kaybettiğini belirledi.

Muhammet Erdem’in cenazesi Kazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

