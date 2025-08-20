Villa bahçesinde dehşet! Aylardır aranan adam gömülü halde bulundu

İstanbul Büyükçekmece’de boş bir villanın bahçesinde gömülü halde bulunan erkek cesedinin, aylardır aranan Nametullah S.’ye ait olduğu ortaya çıktı. Cesedin bulunma anı havadan da görüntülendi.

Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi’nde polis ekipleri, inşaat halindeki bir villanın bahçesinde gömülü halde erkek cesedi buldu. Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan cesedin, 18 Haziran’dan bu yana kayıp olan Nametullah S.’ye ait olduğu belirlendi.

3 ŞÜPHELİ ZORLA ARACA BİNDİRMİŞ

Polisin yürüttüğü çalışmalarda, olayın 18 Haziran’da başladığı tespit edildi. O gün 3 şüpheli M.Y.K., C.K. ve N.K.’nin, alacak verecek meselesi nedeniyle kimliği belirsiz bir kişiyi Küçükçekmece Teyfikbey Mahallesi’nde zorla araca bindirdiği belirlendi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan tutuklandı.

POLİS KÖPEĞİ 4 METRE DERİNLİKTE CESEDİ BULDU

Polis ekipleri, kayıp Nametullah S.’yi bulmak için HTS analizleri ve saha çalışmaları yaptı. Yapılan araştırmalar sonucu şahsın Büyükçekmece’deki inşaat alanına gömüldüğü tespit edildi. Polis arama köpeğinin tepki verdiği noktada başlatılan kazıda, 4 metre derinlikte gömülü cesede ulaşıldı.

Cesedin çıkarıldığı anlar havadan görüntülenirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

büyükçekmece
