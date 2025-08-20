Ticaret Bakanlığı’ndan Suriye’nin ithalat sınırlamasına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı, Suriye tarafından uygulanan ithalat sınırlamasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

GEÇİCİ UYGULAMA TÜM ÜLKELERE GEÇERLİ

Bakanlık açıklamasında, Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığının 27 Temmuz 2025 tarihli kararı doğrultusunda, 2025 yılının Ağustos ayı boyunca domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, kavun, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta ve tavuk eti ithalatına sınırlama getirildiği duyuruldu. Uygulamanın menşe fark etmeksizin tüm ülkelere yönelik olduğu ve dönemsel bir geçici uygulama niteliği taşıdığı belirtildi.

TÜRKİYE SURİYE’NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

Açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin en büyük ticaret ortağı konumunda olduğu kaydedildi. 8 Aralık 2024 – 17 Ağustos 2025 döneminde Türkiye’nin Suriye’ye ihracatının geçen yıla göre %54,31 arttığı aktarıldı. İki ülke arasındaki ticaretin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

ORTAK MUTABAKATLAR VE FUAR HAZIRLIĞI

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, 5-6 Ağustos tarihlerinde Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Eş-Şaar ve beraberindeki heyetin Türkiye’yi ziyaret ettiği hatırlatıldı. Bu ziyaret kapsamında Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’ni (JETCO) kuran Mutabakat Zaptı ile Türkiye-Suriye İş Konseyi’nin kuruluşuna dair Mutabakat Zaptı dahil olmak üzere 18 mutabakat zaptı imzalandı.

Öte yandan, 27 Ağustos’ta başlayacak Şam Uluslararası Ticaret Fuarı’na Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte 100’e yakın Türk firmasının katılması, net 1000 metrekarelik Türkiye pavilyonunun açılması planlanıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin de üst düzey bir ticaret heyeti organize edeceği, sektörün önde gelen firmalarının fuara güçlü bir katılım gerçekleştireceği belirtildi.