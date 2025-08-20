Ticaret Bakanlığı’ndan Suriye’nin ithalat sınırlamasına ilişkin açıklama

Suriye’nin Ağustos ayı boyunca bazı tarım ürünleri ve tavuk eti ithalatına sınırlama getirmesi üzerine Ticaret Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Kararın geçici olduğu vurgulandı, Türkiye-Suriye ticari ilişkilerinin sürdüğüne dikkat çekildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ticaret Bakanlığı’ndan Suriye’nin ithalat sınırlamasına ilişkin açıklama
Yayınlanma: Güncellenme:

Ticaret Bakanlığı, Suriye tarafından uygulanan ithalat sınırlamasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

GEÇİCİ UYGULAMA TÜM ÜLKELERE GEÇERLİ

Bakanlık açıklamasında, Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığının 27 Temmuz 2025 tarihli kararı doğrultusunda, 2025 yılının Ağustos ayı boyunca domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, kavun, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta ve tavuk eti ithalatına sınırlama getirildiği duyuruldu. Uygulamanın menşe fark etmeksizin tüm ülkelere yönelik olduğu ve dönemsel bir geçici uygulama niteliği taşıdığı belirtildi.

TÜRKİYE SURİYE’NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

Açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin en büyük ticaret ortağı konumunda olduğu kaydedildi. 8 Aralık 2024 – 17 Ağustos 2025 döneminde Türkiye’nin Suriye’ye ihracatının geçen yıla göre %54,31 arttığı aktarıldı. İki ülke arasındaki ticaretin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

ORTAK MUTABAKATLAR VE FUAR HAZIRLIĞI

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, 5-6 Ağustos tarihlerinde Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Eş-Şaar ve beraberindeki heyetin Türkiye’yi ziyaret ettiği hatırlatıldı. Bu ziyaret kapsamında Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’ni (JETCO) kuran Mutabakat Zaptı ile Türkiye-Suriye İş Konseyi’nin kuruluşuna dair Mutabakat Zaptı dahil olmak üzere 18 mutabakat zaptı imzalandı.

Öte yandan, 27 Ağustos’ta başlayacak Şam Uluslararası Ticaret Fuarı’na Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte 100’e yakın Türk firmasının katılması, net 1000 metrekarelik Türkiye pavilyonunun açılması planlanıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin de üst düzey bir ticaret heyeti organize edeceği, sektörün önde gelen firmalarının fuara güçlü bir katılım gerçekleştireceği belirtildi.

Antalya rüşvet soruşturmasında son durum: Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı!Antalya rüşvet soruşturmasında son durum: Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı!Gündem
Hayvanları katledip ayin yapıyordu! Mahkeme kararını verdiHayvanları katledip ayin yapıyordu! Mahkeme kararını verdiYurt
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Veliaht Prenses’in oğlu tecavüzle suçlanıyorNorveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Veliaht Prenses’in oğlu tecavüzle suçlanıyorDünya
Bursa'da kahreden olay! Genç adamın başı çekyat altında sıkıştı, hayatını kaybettiBursa'da kahreden olay! Genç adamın başı çekyat altında sıkıştı, hayatını kaybettiYurt
FIFA ve UEFA’ya mektup: Sahalardan men edilmesi istendiFIFA ve UEFA’ya mektup: Sahalardan men edilmesi istendiSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

suriye ticaret bakanlığı
Günün Manşetleri
Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!
“Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi
Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandı
Bakan Güler’den Şırnak’ta tarihi mesaj
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Bakan Tekin'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
“Azerbaycan gazı Suriye’nin karanlığını aydınlatacak”
Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı
Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti
Çok Okunanlar
21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı! 21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı!
Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 21 Ağustos elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 21 Ağustos elektrik kesintileri
İşte bankaların kazandırdığı tutarlar! İşte bankaların kazandırdığı tutarlar!
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı