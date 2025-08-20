FIFA ve UEFA’ya mektup: Sahalardan men edilmesi istendi

İtalyan futbol antrenörleri, İsrail’in uluslararası müsabakalardan men edilmesini talep etti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalyan Antrenörler Birliği (AIAC), Gazze’deki gelişmeler nedeniyle harekete geçti. Birlik, İsrail’in uluslararası müsabakalardan geçici olarak men edilmesi için İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina’ya başvuruda bulundu. AIAC, FIFA ve UEFA’ya resmi girişim yapılmasını talep etti.

“AHLAKİ BİR ZORUNLULUK”

Birlikten yapılan açıklamada, talebin yalnızca sembolik bir girişim olmadığı vurgulandı. Açıklamada, bu çağrının Renzo Ulivieri başkanlığındaki birliğin paylaştığı “ahlaki bir zorunluluğun sonucu” olduğu ifade edildi.

AIAC Başkanı Renzo Ulivieri, “Sporun temelini oluşturan insanlık değerleri, bizi korkunç sonuçları olan baskı eylemlerine karşı koymaya zorluyor.” dedi.

Birliğin başkan yardımcısı Roberto Perondi ise, “Dünya alevler içinde. Filistinliler gibi birçok insan acı çekiyor. Kayıtsızlık kabul edilemez.” değerlendirmesinde bulundu.

ELEMELERDE İSRAİL İLE KARŞILAŞACAKLAR

İtalya Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 8 Eylül ve 14 Ekim tarihlerinde İsrail ile karşı karşıya gelecek.