Rapor dehşeti ortaya çıkardı! Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!

Rapora göre, yönetmelikte tanınan bir yıllık uyum süresinin üzerinden 16 ila 23 yıl geçmesine rağmen otelde yangına karşı hiçbir ilave veya iyileştirici tedbir alınmadı. Binanın dış cephe kaplamasının yangını önleyici özellik taşımadığı, ısı yalıtımının yanıcı malzemeden yapıldığı ve iç mekanlarda kolay alev alan ahşap lambri kaplamaların yoğun şekilde kullanıldığı belirlendi.

Yangın sırasında hayati önem taşıyan kaçış yolları ve merdivenlerin yönetmeliklere uygun olmadığı tespit edildi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Yangın anında hayati önem taşıyan kaçış yollarının ve merdivenlerin, yönetmelik şartlarını karşılamadığı, kaçış merdivenlerinde havalandırma ve basınçlandırma sistemi bulunmadığı, ana merdiven kovasının korunumsuz şekilde tüm bina boyunca devam ederek baca etkisi oluşturduğu görüldü. Benzer durumda olan tesisat şaftlarının da katlar arasında duman geçirmez olmadığı ve kapaklarının yanıcı lambri kaplama olduğu tespit edildi.”

Bu durumun dumanın hızla yayılmasına neden olduğu vurgulandı.

SPRİNKLER SİSTEMİ ZORUNLUYDU AMA YOKTU

Raporda ayrıca mutfaklarda ve söndürme sistemlerinde büyük eksikler bulunduğu belirtildi. Yatak sayısı 200’ü geçen yüksek binalarda zorunlu olan sprinkler sisteminin otelde tam koruma sağlayacak şekilde tesis edilmediği kaydedildi.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, yangının büyümesinde ve ölümlerin yaşanmasında bu ihmallerin doğrudan etkili olduğunu belirterek, “Etkin ve tarafsız denetim mekanizmalarının kurulması, mevcut mevzuatın titizlikle uygulanması ve yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi” çağrısında bulundu.