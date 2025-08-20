Ne kadar çöp o kadar yemek: Açlığı ve kirliliği aynı anda bitiren kafeler faaliyette

Ambikapur şehrinde 2019’da faaliyete geçen ilk Çöp Kafesi, belediye tarafından “Çöp ne kadar çoksa, tat o kadar güzel” sloganıyla hayata geçirildi. Kafenin işleyişi son derece basit: Ziyaretçiler para yerine plastik atık getiriyor.

Kafeyi işleten Vinod Kumar Patel, “Bir kilo plastik atık karşılığında pirinç, iki sebzeli köri, dal, roti, salata ve turşudan oluşan tam bir öğün alıyorlar. Yarım kilo plastik getirenlerse kahvaltılık samosa veya vada pav alabiliyor,” sözleriyle sistemi anlatıyor.

AÇLIKLA MÜCADELE VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ BİR ARADA

BBC’ye göre, Çöp Kafesi’nin amacı, Ambikapur’da aynı anda iki sorunla baş etmek: plastik kirliliği ve açlık. Kafe, düşük gelirli vatandaşları ve evsizleri çöplerden plastik toplamaya teşvik ediyor. Bu sayede hem karınlar doyuyor hem de çevre temizleniyor.

Her sabah sokaklardan plastik toplayan Rashmi Mondal, bu girişimin hayatını değiştirdiğini söylüyor: “Yıllardır bu işi yapıyorum. Eskiden topladığım plastiği hurdacılara kilo başına sadece 10 rupi’ye satıyordum. Şimdi ise topladığım plastiği ailem için yiyeceğe dönüştürebiliyorum. Bu hayatımızda çok şey değiştiriyor.”

Kafede çalışan Sharada Singh Patel, gelenlerin çoğunun dezavantajlı kesimlerden olduğunu belirtiyor: “Eğer plastik karşılığında yemek verilebiliyorsa, yalnızca aç karnı doyurmuyoruz, aynı zamanda çevrenin temizlenmesine de katkı sağlıyoruz.”

Günde ortalama 20’den fazla kişi bu yöntemle doyuruluyor.

23 TON PLASTİK TOPLANDI

Swachh Bharat Mission Urban’dan Ritesh Saini, kafenin 2019’dan bu yana 23 ton plastiği çöplerden topladığını açıkladı. Bu sayede Ambikapur’un çöplüklere gönderdiği plastik miktarı yılda 5,4 tondan 2024’te 2 tona düştü.

Her ne kadar bu rakam şehrin 2024’te ürettiği toplam 226 ton plastik içinde küçük bir pay olsa da, kafe halkın katılımını artıran ve resmi toplama ağının dışındaki plastikleri yakalayan önemli bir adım olarak görülüyor.