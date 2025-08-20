Ne kadar çöp o kadar yemek: Açlığı ve kirliliği aynı anda bitiren kafeler faaliyette

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde açılan “Çöp Kafeleri”, plastik atık getirenlere ücretsiz yemek sunuyor. Hem açlıkla hem de çevre kirliliğiyle mücadele eden bu model, kısa sürede dikkat çeken bir sosyal girişime dönüştü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ne kadar çöp o kadar yemek: Açlığı ve kirliliği aynı anda bitiren kafeler faaliyette
Yayınlanma:

Ambikapur şehrinde 2019’da faaliyete geçen ilk Çöp Kafesi, belediye tarafından “Çöp ne kadar çoksa, tat o kadar güzel” sloganıyla hayata geçirildi. Kafenin işleyişi son derece basit: Ziyaretçiler para yerine plastik atık getiriyor.

Kafeyi işleten Vinod Kumar Patel, “Bir kilo plastik atık karşılığında pirinç, iki sebzeli köri, dal, roti, salata ve turşudan oluşan tam bir öğün alıyorlar. Yarım kilo plastik getirenlerse kahvaltılık samosa veya vada pav alabiliyor,” sözleriyle sistemi anlatıyor.

AÇLIKLA MÜCADELE VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ BİR ARADA

BBC’ye göre, Çöp Kafesi’nin amacı, Ambikapur’da aynı anda iki sorunla baş etmek: plastik kirliliği ve açlık. Kafe, düşük gelirli vatandaşları ve evsizleri çöplerden plastik toplamaya teşvik ediyor. Bu sayede hem karınlar doyuyor hem de çevre temizleniyor.

Her sabah sokaklardan plastik toplayan Rashmi Mondal, bu girişimin hayatını değiştirdiğini söylüyor: “Yıllardır bu işi yapıyorum. Eskiden topladığım plastiği hurdacılara kilo başına sadece 10 rupi’ye satıyordum. Şimdi ise topladığım plastiği ailem için yiyeceğe dönüştürebiliyorum. Bu hayatımızda çok şey değiştiriyor.”

Kafede çalışan Sharada Singh Patel, gelenlerin çoğunun dezavantajlı kesimlerden olduğunu belirtiyor: “Eğer plastik karşılığında yemek verilebiliyorsa, yalnızca aç karnı doyurmuyoruz, aynı zamanda çevrenin temizlenmesine de katkı sağlıyoruz.”

Günde ortalama 20’den fazla kişi bu yöntemle doyuruluyor.

23 TON PLASTİK TOPLANDI

Swachh Bharat Mission Urban’dan Ritesh Saini, kafenin 2019’dan bu yana 23 ton plastiği çöplerden topladığını açıkladı. Bu sayede Ambikapur’un çöplüklere gönderdiği plastik miktarı yılda 5,4 tondan 2024’te 2 tona düştü.

Her ne kadar bu rakam şehrin 2024’te ürettiği toplam 226 ton plastik içinde küçük bir pay olsa da, kafe halkın katılımını artıran ve resmi toplama ağının dışındaki plastikleri yakalayan önemli bir adım olarak görülüyor.

Memur-Sen’den flaş karar! “Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”Memur-Sen’den flaş karar! “Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”Ekonomi
Emekliye faizsiz konut kredisinde tüm detaylar belli oldu! Kimler yararlanacak, süreç nasıl işleyecek?Emekliye faizsiz konut kredisinde tüm detaylar belli oldu! Kimler yararlanacak, süreç nasıl işleyecek?Ekonomi
hindistan
Günün Manşetleri
Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!
“Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi
Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandı
Bakan Güler’den Şırnak’ta tarihi mesaj
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Bakan Tekin'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
“Azerbaycan gazı Suriye’nin karanlığını aydınlatacak”
Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı
Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti
Çok Okunanlar
21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı! 21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı!
İşte bankaların kazandırdığı tutarlar! İşte bankaların kazandırdığı tutarlar!
Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
Altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları yükselişte mi?