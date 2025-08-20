Memur-Sen’den flaş karar! “Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”

Memur-Sen, milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme süreciyle ilgili kritik açıklama yaptı. Sendika, zamma ilişkin sürecin tıkanmasının ardından gündeme gelen Hakem Heyeti’ne başvurmayacaklarını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Memur-Sen’den flaş karar! “Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Yayınlanma: Güncellenme:

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin verdiği son teklif sendikalar tarafından kabul edilmemişti. Sürecin Hakem Heyeti’ne kalması beklenirken, Memur-Sen yönetimi aldığı kararı kamuoyuyla paylaştı.

ALİ YALÇIN: “İNANCIMIZ YOKTUR”

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Önümüzde hakem süreci var. Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre miktarda inancı ve güvenci yoktur.”

Memur-Sen yönetimi, “Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette” diyerek sürecin bundan sonraki aşamasında hükümetin atacağı adımı beklediklerini açıkladı.

Emekliye faizsiz konut kredisinde tüm detaylar belli oldu! Kimler yararlanacak, süreç nasıl işleyecek?Emekliye faizsiz konut kredisinde tüm detaylar belli oldu! Kimler yararlanacak, süreç nasıl işleyecek?Ekonomi
Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisiFenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisiSpor
memur sen memur zam
Günün Manşetleri
Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!
“Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi
Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandı
Bakan Güler’den Şırnak’ta tarihi mesaj
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Bakan Tekin'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
“Azerbaycan gazı Suriye’nin karanlığını aydınlatacak”
Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı
Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti
Çok Okunanlar
21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı! 21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı!
İşte bankaların kazandırdığı tutarlar! İşte bankaların kazandırdığı tutarlar!
Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
Altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları yükselişte mi?