Memur-Sen’den flaş karar! “Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Memur-Sen, milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme süreciyle ilgili kritik açıklama yaptı. Sendika, zamma ilişkin sürecin tıkanmasının ardından gündeme gelen Hakem Heyeti’ne başvurmayacaklarını duyurdu.
Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin verdiği son teklif sendikalar tarafından kabul edilmemişti. Sürecin Hakem Heyeti’ne kalması beklenirken, Memur-Sen yönetimi aldığı kararı kamuoyuyla paylaştı.
ALİ YALÇIN: “İNANCIMIZ YOKTUR”
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Önümüzde hakem süreci var. Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre miktarda inancı ve güvenci yoktur.”
Memur-Sen yönetimi, “Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette” diyerek sürecin bundan sonraki aşamasında hükümetin atacağı adımı beklediklerini açıkladı.