Memur-Sen’den flaş karar! “Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin verdiği son teklif sendikalar tarafından kabul edilmemişti. Sürecin Hakem Heyeti’ne kalması beklenirken, Memur-Sen yönetimi aldığı kararı kamuoyuyla paylaştı.

ALİ YALÇIN: “İNANCIMIZ YOKTUR”

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzde hakem süreci var. Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre miktarda inancı ve güvenci yoktur.”

Memur-Sen yönetimi, “Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette” diyerek sürecin bundan sonraki aşamasında hükümetin atacağı adımı beklediklerini açıkladı.