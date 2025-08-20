CANLI İZLE Fenerbahçe-Benfica maçı nereden izlenir? Maç özeti

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Feyenoord’u eleyerek yoluna devam eden Fenerbahçe, play-off ilk maçında Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig’de Göztepe ile berabere kalarak eleştirilerin odağında kalan sarı-lacivertliler, Avrupa’da kayıp yaşamak istemiyor.

Feyenoord karşısında oynadığı mücadele ve geri dönüş, taraftara umut vermişti. Şimdi gözler Kadıköy’deki Benfica sınavına çevrildi.

SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Benfica maçı bu akşam, 20 Ağustos Salı günü saat 22.00’de başlayacak. Chobani Stadyumu’nda oynanacak dev karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MÜCADELENİN HAKEMİ

Karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Dördüncü hakem ise Daniel Schlager olacak.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran.

BENFİCA’NIN MUHTEMEL 11’İ

Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis.