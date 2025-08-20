Burdur’da aile faciası! Kayınpeder damadını av tüfeğiyle öldürdü

Olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. A.Ş. (63), evine gelen damadı Deniz Top (35) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada A.Ş., av tüfeğini alarak damadına ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Deniz Top için çevredekiler 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Top, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası silahı kullanan kayınpeder A.Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.