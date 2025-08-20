Cezaevinde büyük skandal: Polis, yanlışlıkla salınan mahkumu arıyor

36 yaşındaki Dugas, bir aile üyesine saldırmaktan 5 yıl, tutuklanmaktan kaçmaktan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Toplam 7 yıllık cezasına başlaması gereken Dugas, Perşembe gününden itibaren Harris County hapishanesinde tutuluyordu. Ancak hakkında açılan diğer suçlamaların düşmesinin ardından Pazar günü yerel saatle 04.30’da cezaevinden serbest bırakıldı.

DOSYA HATASI TAHLİYEYE YOL AÇTI

BBC’ye göre, Şerif Ofisi, olayın nedenini araştırmak üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemelere göre, cezaevi personeli Dugas’ın dosyasına eyalet hapis cezasını uygun şekilde işlememişti. Bu hata, Dugas’ın tahliyeye uygun olduğu yönünde yanlış bir değerlendirmeye yol açtı.

Polis sözcüsü Jason Spencer, Houston Chronicle’a yaptığı açıklamada, Dugas’ın kaybolduğunu ancak Pazartesi sabahı eyalet gözetimine teslim edilmesi gereken kişilerin listesi kontrol edildiğinde fark ettiklerini söyledi.

Harris County Şerif Ofisi, Dugas’ın bulunabilmesi için halktan yardım istedi. Vatandaşların şüpheliyi gördüklerinde polisle iletişime geçmeleri çağrısı yapıldı.

İLK HATA DEĞİL

Bu olay, Harris County hapishanesinde yaşanan ilk “yanlış tahliye” vakası değil. Yılın başlarında ağır cinayet suçlamasıyla tutuklanan bir mahkum, aynı ismi taşıyan başka biriyle karıştırıldığı için serbest bırakılmıştı. Ancak o mahkum, 24 saatlik özgürlüğün ardından kendi isteğiyle teslim olmuştu.