Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Veliaht Prenses’in oğlu tecavüzle suçlanıyor

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in en büyük oğlu Marius Borg Høiby hakkında dört tecavüz vakası da dahil olmak üzere 32 ayrı suçlama yöneltildi.

Yayınlanma:

28 yaşındaki Høiby’ye yöneltilen suçlamalar arasında eski bir partnerine yönelik istismar, bir başka eski partnerine karşı uzaklaştırma kararlarını ihlal etmek ve kadınların bilgisi ya da rızası olmadan cinsel organlarını kayda almak da bulunuyor. Savcı Sturla Henriksbø, bu ağır suçlamaların 2018 ile 2024 yılları arasında işlendiğini açıkladı. İddialara göre vakalardan biri, Høiby’nin gözaltına alındıktan sonra gerçekleşti.

AVUKATI: “EN AĞIR SUÇLAMALARI REDDEDİYOR”

BBC’ye göre, Høiby’nin avukatı Petar Sekulic, Reuters’a yaptığı açıklamada müvekkilinin tecavüz ve aile içi şiddet suçlamalarını kabul etmediğini belirterek, “Müvekkilim tecavüz ve aile içi şiddet iddialarını kabul etmiyor” dedi. Sekulic, dava başladığında bazı daha hafif suçlamaların kabul edilebileceğini ifade etti.

Norveç devlet televizyonu NRK’ya göre, suçlamalara ilişkin konuşan Veliaht Prens Haakon, kararın mahkemeye ait olduğunu vurguladı ve davanın herkes için “zor ve sarsıcı” olduğunu söyledi.

GEÇMİŞTE BİRÇOK KEZ TUTUKLANDI

Resmi bir unvanı ya da görevi bulunmayan Høiby, 2023 yılında üç kez – Ağustos, Eylül ve Kasım aylarında – tutuklandı. İlk olarak Ağustos ayında saldırı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Haziran ayında polis, Høiby’nin üç tecavüz ve 23 farklı suçtan şüpheli olduğunu açıklamıştı.

Savcılık, dava sürecinin Ocak ayında başlayabileceğini ve yaklaşık altı hafta süreceğini duyurdu.

