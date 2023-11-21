Fenerbahçe'de Djiku'nun Son Durumu!

Fenerbahçe'de Ganalı stoper Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu. Oyuncunun Karagümrük maçında ilk 11'de olmasa bile kadroda yerini alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Djiku'nun Son Durumu!
Fenerbahçe'de Djiku'nun Son Durumu!

Sarı-Lacivertliler'de Djiku bireysel antrenmanlara başlamıştı. Ganalı stoperin Karagümrük karşılaşmasında kadrodaki yerini alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Durumu Yakından Takip Edilecek

Hafta boyunca yapılacak idmanlarda Ganalı'nın durumu yakından takip edilecek. İsmail Kartal Djiku konusundaki son kararını cumartesi günü verecek.

Fenerbahçe Performansı

Djiku, Fenerbahçe formasıyla toplam 16 maçta forma giydi. Ganalı stoper 1 gole imza attı.

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# fenerbahçe # Djiku
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