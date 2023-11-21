Fenerbahçe'de Djiku'nun Son Durumu!
Fenerbahçe'de Ganalı stoper Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu. Oyuncunun Karagümrük maçında ilk 11'de olmasa bile kadroda yerini alması bekleniyor.
Sarı-Lacivertliler'de Djiku bireysel antrenmanlara başlamıştı. Ganalı stoperin Karagümrük karşılaşmasında kadrodaki yerini alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
Durumu Yakından Takip Edilecek
Hafta boyunca yapılacak idmanlarda Ganalı'nın durumu yakından takip edilecek. İsmail Kartal Djiku konusundaki son kararını cumartesi günü verecek.
Fenerbahçe Performansı
Djiku, Fenerbahçe formasıyla toplam 16 maçta forma giydi. Ganalı stoper 1 gole imza attı.
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