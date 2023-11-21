Kadın Futbol Derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Mağlup Etti!

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker stadında oynanan mücadeleyi ev sahibi sarı-lacivertliler 3-1 kazandı.

Kadın Futbol Derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Mağlup Etti!
Kadın Futbol Derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Mağlup Etti!

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Yaşam Göksu, 45+2 ve 79. dakikada ise Yağmur Uraz kaydetti. Beşiktaş'ın golleri 17. dakikada Esra Manya ve 90+5. dakikada Halilaj'dan geldi.

Fenerbahçe bu sonuçla bu sezonki 9. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise ligde 3. kez mağlup oldu.

Sarı lacivertli takım puanını 27'ye çıkararak haftayı 3. sırada tamamladı. Beşiktaş ise 20 puanla 5. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Amed'e konuk olacak. Beşiktaş ise Hakkarigücü'nü konuk edecek.

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# fenerbahçe # beşiktaş
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