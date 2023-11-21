Galatasaray'da Mauro Icardi Müjdesi! Oyuncu Sakatlığını Atlattı!

Galatasaray'da yaklaşık 1 aydır iğneyle maçlara çıkan ve skora katkı yapmakta zorlanan Mauro Icardi, sakatlığını atlattı.

Galatasaray'da Mauro Icardi Müjdesi! Oyuncu Sakatlığını Atlattı!
Galatasaray'da Mauro Icardi Müjdesi! Oyuncu Sakatlığını Atlattı!
Son Güncelleme:

Arjantinli yıldız, böylece iğneyle maçlara çıkmayacak, daha rahat vuruş yapabilecek. Yıldız golcü, takıma verilen 4 günlük izinde idmanlara katılmadı. Milli arayı dinlenerek geçirdi.

Manu Önünde En Büyük Koz

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan golcü futbolcu, 15 gol atıp 3 asistlik katkı verdi. Cimbom'un yıldız golcü Şampiyonlar Ligi'nde 29 Kasım'da oynanacak Manchester United maçında takımının en büyük kozlarından biri olacak.

Fenerbahçe, Miha Zajc ile Yolları Ayırıyor!Fenerbahçe, Miha Zajc ile Yolları Ayırıyor!Spor
# Galatasaray # Mauro Icardi
Çok Okunanlar
21 Kasım 2023 Depremler Arttı
21 Kasım 2023 Depremler Arttı
İstanbul'a Kar Geliyor!
İstanbul'a Kar Geliyor!
21 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
21 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
HEDEP Milletvekili Cengiz Çandar'dan Skandal Sözler!
HEDEP Milletvekili Cengiz Çandar'dan Skandal Sözler!
Devlet Bahçeli'den "50+1" Açıklaması
Devlet Bahçeli'den "50+1" Açıklaması
Öne Çıkanlar Yemen ordusu, İsrail gemisine yapılan operasyonun görüntülerini yayınladı! Yemen ordusu, İsrail gemisine yapılan operasyonun görüntülerini yayınladı! Vücuttaki Tüm İltihabı Tek Seferde Atıyor! Vücuttaki Tüm İltihabı Tek Seferde Atıyor!