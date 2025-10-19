Fenerbahçe’de flaş karar! Yıldız ismin bonservisi alınmayacak, 3 dev kapıda

Fenerbahçe’nin sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’dan kiralık olarak transfer ettiği Kolombiyalı golcü Jhon Duran, İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.

Ekvador basınından Bolavip’in haberine göre, genç futbolcu için Premier Lig’in üç dev kulübü Manchester United, Chelsea ve Aston Villa yakından takipte. Haberde, Duran’ın sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılmasının kesinleştiği iddia edildi.

“SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK”

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Kolombiyalı forvetin performansından beklediği verimi alamadı. Bunun sonucunda, sarı-lacivertli ekibin sezon sonunda Duran için geçerli olan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı öne sürüldü.

Haberde şu ifadelere yer verildi: “Ekvador basınından Bolavip'in yaptığı habere göre Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Yapılan habere göre, sarı-lacivertli yönetim, genç golcünün performansından memnun kalmadı. Bu nedenle Fenerbahçe, Duran'ın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı aktarıldı.”

PREMIER LİG DEVLERİ YARIŞTA

Goal.com'a göre, Duran’ın Al-Nassr’a geri döndükten sonra Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çektiği ifade edildi.

Manchester United, Chelsea ve Aston Villa gibi Premier Lig devlerinin, 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için şimdiden nabız yokladığı belirtildi.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar beklenen performansı sergileyemedi. Genç oyuncu, sadece 6 maçta görev aldı, bu süreçte 1 gol ve 1 asist katkısı yapabildi.