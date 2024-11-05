Fenerbahçe'de İrfan Can şoku! Yıldız oyuncuyla ilgili kötü haber geldi

Fenerbahçe'ye milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. Trazonspor ile oynanan mücadelede sakatlanan İrfan'ın sol üst arka adale kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe'de İrfan Can şoku! Yıldız oyuncuyla ilgili kötü haber geldi
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadele 3-2'lik Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan İrfan Can Kahveci sakatlık yaşadı. Fenerbahçe'den İrfan'ın sakatlığıyla ilgili önemli bir son dakika açıklaması geldi.

Fenerbahçe, İrfan'ın sol üst arka adale kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

İrfan'ın sakatlığıyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'nin sol üst arka adale kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." denildi.

İrfan Can Kahveci'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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