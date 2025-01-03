Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten kötü haber

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'ten kötü haber geldi. Sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen milli futbolcunun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten kötü haber
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber geldi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten, İsmail Yüksek'in sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek’in Acıbadem Ataşehir Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." denildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da İsmail Yüksek'in sakatlığıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sabuncuoğlu, "İsmail Yüksek 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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