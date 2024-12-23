Fenerbahçe'de Jose Mourinho ameliyat oldu! Sarı-lacivertlilerden açıklama geldi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, safra kesesinden ameliyat edildi. Ameliyatla ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama yapıldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Eyüpspor ile oynanan Trendyol Süper Lig maçının ardından verilen izinde yurt dışına gideceği ve ameliyat olacağı öğrenilmişti.
Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Mourinho, safra kesesinden ameliyat edildi. Ameliyatla ilgili Fenerbahçe'den açıklama yapıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın ülkesinde başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Jose Mourinho için "Geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.
Geçmiş Olsun Jose Mourinho— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 23, 2024
Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz’de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/F7ebN5LZOW