Fenerbahçe'de Jose Mourinho ameliyat oldu! Sarı-lacivertlilerden açıklama geldi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Eyüpspor ile oynanan Trendyol Süper Lig maçının ardından verilen izinde yurt dışına gideceği ve ameliyat olacağı öğrenilmişti.

Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Mourinho, safra kesesinden ameliyat edildi. Ameliyatla ilgili Fenerbahçe'den açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın ülkesinde başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jose Mourinho için "Geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.