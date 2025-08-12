Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu heyecanı: İlk maç belli oldu

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu transferinde haftalardır süren görüşmelerde mutlu sona ulaşmak üzere. Sarı-lacivertliler, Benfica’nın tüm şartlarını kabul etti. Oyuncunun kısa süre içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

BENFICA, ŞAMPİYONLAR LİGİ KONUSUNDA GERİ ADIM ATMADI

Haber Global’e göre Kerem Aktürkoğlu, bu akşam oynanacak Benfica–Nice karşılaşmasında kısa süre forma giyecek. Böylece olası bir Fenerbahçe–Benfica eşleşmesinde milli futbolcu sahada yer alamayacak. Portekiz ekibi bu konuda geri adım atmadı.

Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bu akşamki karşılaşmaların ardından tamamlayacak ve oyuncuyu İstanbul’a getirecek.

Planlamaya göre sarı-lacivertliler, başarılı futbolcuyu Göztepe maçına yetiştirmeyi hedefliyor.

Geçen sezon Benfica formasıyla toplam 53 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 13 asist üreterek takımına önemli katkı sağlamıştı.