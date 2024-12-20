Fenerbahçe'de kritik zirve! Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi

Fenerbahçe'de kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç ile sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe'de kritik zirve! Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi
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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, bir araya geldi.

Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın görüşmesine ilişkin sarı-lacivertli kulüpten de açıklama geldi.

Fenerbahçe'de kritik zirve! Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi - Resim : 1

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, camiada birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen görüşmede yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci ile Bülent İşcan da yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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