Fenerbahçe'de Livakovic transferinin ardından gözler 6 numarada

Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'in alınmasından sonra orta sahaya iyi bir 6 numara monte etmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gündeme Serie A'nın yıldız oyuncularından birisi girdi.

Fenerbahçe'de Livakovic transferinin ardından gözler 6 numarada
Fenerbahçe'de Livakovic transferinin ardından gözler 6 numarada
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

KRUNIC'TE SIKI PAZARLIK

Orta sahadaki 1 numaralı aday, İsmail Kartal’ın çok istediği Rade Krunic’ti. Milan, önce Boşnak oyuncunun satılık olmadığını bildirdi. 29 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe’yi istemesi sonrası Kırmızı-Siyahlılar devi, 13 milyon Euro’ya satabileceği mesajını gönderdi. İtalyan basınında çıkan son haberlere göre Milan, 1 milyon Euro daha indirim yaparak bonservis beklentisini 12 milyon Euro’ya çekti. Fenerbahçe Yönetimi, bu rakamı daha da düşürmek için pazarlıklara devam edecek.

SOUMARE AĞIRDAN ALINIYOR

Fenerbahçe'de Livakovic transferinin ardından gözler 6 numarada - Resim : 1


Leicester’dan ayrılmaya hazırlanan Boubakary Soumare, Sarı-Lacivertliler’in orta saha için alternatif ismi konumundaydı. İngiliz ekibiyle, 24 yaşındaki yıldızın kiralanması için pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Fenerbahçe’nin, Soumare’yi öncelikli hedef olarak görmediği için görüşmeleri ağırdan aldığı kaydedildi. Fransız orta saha oyuncusuna başka takımların da ilgisi olduğu belirtildi. Soumare, bu kulüplerden birinin Leicester ile anlaşıp daha sonra kendisiyle masaya oturması için bekleyişte.

ELJİF'İN GELİRİNDEN FERAGAT

29 yaşındaki yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Napoli bu nedenle yıldız futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor. Sarı-Lacivertliler’in pazarlıklarda, Eljif Elmas’ın başka bir takıma satılması halinde elde edeceği gelirden feragat etmesi muhtemel.

Fenerbahçe'de fırsat transferi! Portekizli yıldız için operasyon hazırlığıFenerbahçe'de fırsat transferi! Portekizli yıldız için operasyon hazırlığıSpor
Çok Okunanlar
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Wagner lideri Prigojin öldü mü?
Wagner lideri Prigojin öldü mü?
Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre son dakika depremleri...
Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre son dakika depremleri...
Öne Çıkanlar "Putin, Tehlikenin Farkında!" | Dr. Doğu Perinçek'ten KKTC- Pile Hakkında Kritik Değerlendirme! "Putin, Tehlikenin Farkında!" | Dr. Doğu Perinçek'ten KKTC- Pile Hakkında Kritik Değerlendirme! Hintlilerin kahvaltıdaki göz bebeği! Hintlilerin kahvaltıdaki göz bebeği!