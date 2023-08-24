Fenerbahçe'de Livakovic transferinin ardından gözler 6 numarada

KRUNIC'TE SIKI PAZARLIK

Orta sahadaki 1 numaralı aday, İsmail Kartal’ın çok istediği Rade Krunic’ti. Milan, önce Boşnak oyuncunun satılık olmadığını bildirdi. 29 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe’yi istemesi sonrası Kırmızı-Siyahlılar devi, 13 milyon Euro’ya satabileceği mesajını gönderdi. İtalyan basınında çıkan son haberlere göre Milan, 1 milyon Euro daha indirim yaparak bonservis beklentisini 12 milyon Euro’ya çekti. Fenerbahçe Yönetimi, bu rakamı daha da düşürmek için pazarlıklara devam edecek.

SOUMARE AĞIRDAN ALINIYOR



Leicester’dan ayrılmaya hazırlanan Boubakary Soumare, Sarı-Lacivertliler’in orta saha için alternatif ismi konumundaydı. İngiliz ekibiyle, 24 yaşındaki yıldızın kiralanması için pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Fenerbahçe’nin, Soumare’yi öncelikli hedef olarak görmediği için görüşmeleri ağırdan aldığı kaydedildi. Fransız orta saha oyuncusuna başka takımların da ilgisi olduğu belirtildi. Soumare, bu kulüplerden birinin Leicester ile anlaşıp daha sonra kendisiyle masaya oturması için bekleyişte.

ELJİF'İN GELİRİNDEN FERAGAT

29 yaşındaki yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Napoli bu nedenle yıldız futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor. Sarı-Lacivertliler’in pazarlıklarda, Eljif Elmas’ın başka bir takıma satılması halinde elde edeceği gelirden feragat etmesi muhtemel.