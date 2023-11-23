Fenerbahçe'de Orta Saha Arayışı Sürüyor! Rade Krunic ve Salih Özcan

Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde kadroyu güçlendirme çalışmaları başladı.

Fenerbahçe'de Orta Saha Arayışı Sürüyor!

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre ilk gündemi stoper olan Fenerbahçe'nin orta saha listesinde Rade Krunic ve Salih Özcan bulunuyor.

Haberde Krunic'i Dzeko'nun ikna ettiği, Milan’ın da bu ayrılığa onay verebileceği ifade edildi. Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcumuz Salih Özcan’ın ise devre arasında takımından ayrılmasının zor olduğu belirtildi.

Krunic bu sezon Milan'la 12 resmi maça çıktı, Salih Özcan ise sarı-siyahlı formayı 11 resmi karşılaşmada terletti.