Fenerbahçe'den 2-0'lık galibiyet! Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından birinde Antalyaspor ile Fenerbahçe, Corendon Airlines Park Antalya'da karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip Fenerbahçe oldu. 2. dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında kaleci Piric'in müdahalesi sonrası arka direkten dönen topa Szymanski dokundu. Kaleye giden meşin yuvarlağı Veysel Sarı çizgiden çıkardı.

Mücadelenin 12. dakikasında ise gole yaklaşan taraf ev sahibi Antalyaspor oldu. Kaluzinski'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan sert şutunda yan direkten dönen topu kaleci Livakovic kontrolü altına aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısının kalan bölümü karşılıklı ataklara sahne olsa da gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

FENERBAHÇE 2 GOLLE KAZANMAYI BİLDİ

İkinci yarıya 2 değişiklik ile başlayan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek yerine Fred, Djiku yerine ise yeni transfer Kostic oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Fenerbahçe öne geçmeyi başardı. Fred'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Piric'in solundan ağlara gönderdi.

Mücadelenin 78. dakikası ilginç bir ana sahne oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterdi. Mourinho, bu hareketinin ardından sarı kart gördü.

Fenerbahçe 81. dakikada ise farkı 2'ye çıkardı. Kostic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında En-Nesyri'nin hareketlendiği top, Kelven'in yüzüne çarpıp yakın köşeden filelerle buluştu.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup etti. Ligdeki 7. maçında 5. galibiyetini alan sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 16'ya yükseltti ve lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.

MOURINHO GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray mağlubiyetinden sonra Antalyaspor maçını kazanmak durumunda olduklarını ifade eden Mourinho, "Maçın devre arasında çok sinirliydim. İkinci yarı daha iyiydik, daha disiplinliydik. Oyuncular yapmak istediğimizi anlayınca, basit oynayınca daha iyi görüntü sergiledi." dedi.

Mourinho, içeride ve dışarıda maç oynarken kendisi açısından bir fark olmadığına değindi.

Baskı hissetmediğini belirten Mourinho, "Her maçı kazanmak isterim ama bu mümkün değil. Hissettiğim baskı kendimden kaynaklanan baskı. İçeride ve dışarıda oynamak bende bir baskı oluşturmuyor." diye konuştu.

Portekizli teknik direktör, milli maç aralarını pozitif değil, negatif olarak gördüğünü, çoğu oyuncunun milli takımlarına katıldığını, bunun hoşuna gitmediğini dile getirdi.

Milli maç arasında takımı geliştirmek adına bir şey yapamayacaklarını vurgulayan Mourinho, oyuncular milli takımlarından döndükten üç gün sonra maça çıkacaklarını belirtti.

Mourinho, futbolun basit bir oyun olduğunu kaydederek, üst düzey oyuncuların maç boyunca topa 1-2 dokunuş yaptığını anlattı.

Orta hakemlere yardım edebilen Türkiye'den ya da başka ülkeden iyi VAR hakemleri isteğini dile getiren Jose Mourinho, Dzeko'nun golünde ofsayt olmadığını savunurken, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterince sarı kart görmesine ilişkin, "Bizim olduğumuz açıdan ofsayt yoktu, ben de böyle tepkimi gösterdim. O da bana sarı kart gösterdi, sıkıntı yok. Çok fazla soru işareti oluşturan kararı vardı, bunun yorumunu size bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mourinho, Antalya'da güzel bir atmosferle karşılaştıklarını, zeminin ise harika olmadığını söyledi.

Alex'in takımını iyi hazırladığını gördüklerini vurgulayan Jose Mourinho, "Antalyaspor çok güçlü ve iyiydi. Alex, geleceği olan genç bir teknik direktör olduğunu gösterdi, umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur." ifadesini kullandı.

Mourinho, Türk futbolunun gol çizgisi teknolojisine ihtiyacı olduğunu, mücadelenin ilk dakikalarında buna ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü.

Portekizli teknik adam, yorgun gözüktüğünü ifade eden gazeteciye, kendisini yorgun hissetmediğini, konakladıkları otelin çevresinde dün gece parti olmasından dolayı 02.00'den önce uyuyamadığını, bu yüzden öyle gözüküyor olabileceğini ifade etti.

Saha kenarında adeta oyuna dahil olduğunu aktaran Mourinho, teknik direktörlerin o nedenle yorgun gözükebileceğini belirtti.

Jose Mourinho, eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruyu ise "Vurulma olayıyla ilgili bilgim yoktur, umarım kendisi de iyidir. Ateş eden kişi demek ki çok iyi değilmiş. Haberleri takip edemedim, demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu." diye yanıtladı.