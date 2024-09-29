Trabzonspor sezonun ilk galibiyetini aldı! Bordo-mavililer Konyaspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından birinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan mücadele karşılıklı ataklarla başladı. 6. dakikada ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Ozan Tufan'ın pasında kaleyi yoklayan Nwakaeme, kaleci Slowik'i geçemedi.

9. dakikada gole yaklaşan taraf ise TÜMOSAN Konyaspor oldu. Savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Kramer, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Denswil, geriden gelerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Trabzonspor aradığı golü 16. dakikada buldu. Bardhi'nin soldan kullandığı serbest atışta savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerindeki Visca'da kaldı. Visca, gelişine sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Slowik'in sağından filelere gönderdi.

24. dakikada ise TÜMOSAN Konyaspor beraberliği yakaladı. Bazoer'in ceza alanı içinin sağ tarafından pasında arka direkte uygun durumda Adil Demirbağ, topu filelerle buluşturdu

45. dakikada Trabzonspor, VAR kararıyla penaltı kazandı. Sol taraftan Nwakame'nin ortasında, Banza'nın kafa vuruşunda savunmada Kramer, yükseldiği topa elle müdahale etti. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi.

45+4. dakikada Banza, kullandığı penaltı atışında topu ters köşeye yatan kaleci Slowik'in yanından filelere yolladı ve Trabzonspor ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip Trabzonspor oldu. Okay Yokuşlu'nun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Banza'nın şutunda, top öne çıkan kaleci Slowik'in yanından filelere gitti ve bordo-mavililer 54. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

80. dakikada konuk ekip TÜMOSAN Konyaspor penaltı vuruşundan yararlanamadı. Karşılaşmanın 76. dakikasında topsuz alanda Denswil, Kramer'e iki kez arkadan yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Umut Nayir'in kullandığı penaltı atışında top yan direğe çarparak auta çıktı.

TÜMOSAN Konyaspor, 89. dakikada bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Aleksic'in şutunda savunmadan dönen topu Pedrinho, topu uygun durumdaki Keyta'nın önüne çıkardı. Keyta, meşin yuvarlağı yakın mesafeden filelere gönderdi ve skor 3-2'ye geldi.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Trabzonspor karşılaşmadan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı ve bu sezon ilk galibiyetini aldı.

6 maçta 1 galibiyet ve 5 beraberliği bulunan Trabzonspor bu sonuçla puanını da 8'e yükseltmiş oldu.

"OYUNUN TAMAMINDA KAZANMAYI HAK ETTİK"

Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

5 maçtır kazamadıklarını, 6. maçtan galibiyetle ayrıldıklarını belirten Şenol Güneş, "3 puanı hak ettik. İstekliydik başlarken, pas oyunu olumluydu, kontrolümüz de vardı, gol de bulduk. Oyunun tamamında kazanmayı hak ettik. Ama isteklerimizle kalitemizle her şey örtüştü mü derseniz evet diyemiyorum." ifadesini kullandı.

Şenol Güneş, maç bittiği zaman basit hataları görünce üzüldüğünü ancak bunları düzelteceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ama iyi tarafı daha organize daha düzenli oynadık. Geriye geldiğimiz zaman çok sayıda oyuncuyla da geliyoruz ama rakibe uzak oynuyoruz. Kenardan gelen ortalarda özellikle yediğimiz gol ve verdiğimiz pozisyonlar sıkıntı. Ama kazanarak gitmemiz önemli. Dediğim gibi kaybettiğimiz 5 maçta 2’şer puandan 10 puan kaybı, yarısını alsak konumumuz değişecekti. Umarım onları da düzeltiriz. Eksiklerini gören bir takım olarak ve oyuncuların bu emeğinin karşılığı olarak 3 puan almak önemli. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Bir heyecanları olur inşallah, biraz yük atmış olur. Bu da geride kaldı, diğer 5 maç gibi 6’ncı maçta 3 puan aldık"

Güneş, aldıkları galibiyetle bir adım daha ileri gittiklerini vurgulayarak, "Şimdi Hatay maçını kazanırsak çok şeyin daha olumlu olacağını düşünüyorum. Ondan sonra Başakşehir, Göztepe var. Bu önümüzdeki döneme girerken maç maç gidip kazanıp moral depolarsak o moral da oyunumuza yansırsa daha iyi olur. Çünkü güven olarak bir kırılmalar oluyor, oyun içinde de oluyor." diye konuştu.

Geçmişe göre daha iyi olduklarını anlatan Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Bugün geçmişe göre iyiyiz ama daha çok çok mesafemiz var. O yüzden sabırsızca her maçı kazanmak istiyoruz ama kazanma isteği bazen telaşı, paniği de getiriyor o da doğru değil. Sakatlıktan çıkıp daha doğrusu performans olarak tam hazır olmadığını düşündüğümüz bazı oyuncular yaş olarak da olsa Edin Visca'nın Tony’nin katkı yapması, oyuncu kalitesi önemli. Banza uyum dönemi geçiriyor, evet goller attı ama daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Muhammed Cham, yetenekli ama dağınık şu anda. O dediğim oturursa yeteneği değerlenir aksi halde çok yetenekli oyuncu var piyasada kaybolup gidebiliyor. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Emek verdik, karşılığını aldığımızda nelerin değişebileceğini biliyoruz. Bugün Draguş’u da beğendim. Bütün oyuncular istekliydiler."

Güneş, takımda sakat oyuncuların ne zaman döneceğine ve karşılaşmada sakatlanan Ozan Tufan'ın durumuna ilişkin de şu şekilde bilgi verdi:

"Ozan Tufan’ın sakatlığı itme oldu, itmeyi abartamadığı için yanlış yaptı. Düştüğü zaman bileği döndü zannediyorum bir yırtık var galiba, söylenen o. Bir daha bakacaklar durumuna. Maalesef sakatlandı. İki yönlü oynayacak bir oyuncu. Toparlıyordu daha da iyi olacağını düşünüyordum ama inşallah tekrar toparlar geri döner. O tip oyuncuya ihtiyacımız var. Mesela Okay’la Lundstram daha farklı, Ozan biraz daha iki yönlü oynayan oyuncu. Muhammed Cham daha çok hücum oynayan, dripling, güçlü, koşan bir oyuncu, isteyen bir oyuncu. Bardhi biraz daha farklı. İşte bunlar arasında bir orta saha oluşturacağız. Ama takımın bütünü önemli bizim için."