Fenerbahçe'den dev galibiyet! VakıfBank'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı set vermeden geçerek yarı final için büyük bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertliler, rövanş maçını kendi sahasında oynayacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe'den dev galibiyet! VakıfBank'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti!
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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, güçlü rakibine set şansı tanımayarak tur kapısını araladı.

Setleri 21-25, 23-25 ve 27-29 kazanan Fenerbahçe, yarı finale yükselmek adına büyük bir avantaj sağladı. Rövanş mücadelesi 12 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

MARKOVA'NIN MÜTHİŞ PERFORMANSI YETMEDİ

Karşılaşmanın en skorer ismi VakıfBank'ın Rus yıldızı Marina Markova oldu. 22 sayı üreten Markova, takımına galibiyeti getiremese de sahada büyük bir mücadele sergiledi.

Fenerbahçe cephesinde ise genç yıldız Arina Fedorovtseva 18 sayılık performansıyla galibiyette kritik bir rol oynadı. Sarı-lacivertliler, blok ve savunmada da üstün bir performans sergileyerek VakıfBank'ın güçlü hücumlarını durdurmayı başardı.

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