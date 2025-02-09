Fenerbahçe’den Galatasaray’a sert tepki: "Türk futbolunu ne hale getirdiniz!"

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve konuk ekibin 33. dakikada sahadan çekilmesiyle tatil edilen karşılaşmanın yankıları sürerken, Fenerbahçe’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, yaşananları Türk futbolu adına endişe verici bulduğunu belirterek Galatasaray’a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe’nin resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, "Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu,

Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,

Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!

Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!

Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!

Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!"