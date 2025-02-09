Okan Buruk'tan flaş açıklama: "Adana Demirspor’un çekilmesi masum ve anlık değil!"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maç, konuk ekibin 33. dakikada sahadan çekilmesiyle tatil edildi. Fanatik'in haberine göre, karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, yaşanan olayların spontane gelişmediğini düşündüğünü belirtti.

"Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış, tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almak istemiyorum... Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, 'Biz hiç vazgeçmedik' pankartı açmıştı. Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakındı. Adana Demirspor aleyhine yapılan ilk hata değil bu. Bu kararın masum ve anlık bir karar olduğuna inanmıyorum." diyen Buruk, yaşananlara tepkisini dile getirdi.

"BİRİSİ ARIYOR VE TAKIMI SAHADAN ÇEKİLİYOR"

Buruk, Adana Demirsporlu futbolcuların sahada mücadele etmeye devam etmek istediğini ancak ani bir kararla takımın oyunu terk ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Oyuncular oynamak istiyordu, 'Ne oldu?' diye sordular. Belki farklı kazanacaktık, belki Adana Demirspor puan alacaktı. Çok genç oyuncular var, sahada oynuyorlardı ama bir anda birisi arıyor ve takımı sahadan çekiyor. Bu kararın tamamen masum olduğuna inanmıyorum."

"TÜRK FUTBOLUNU KÖTÜ GÖSTERMEK İÇİN BİR ÇABA VAR"

TFF'nin maçla ilgili vereceği kararı beklediklerini belirten Okan Buruk, yaşanan olayların Türk futboluna zarar verdiğini ifade etti:

"Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var gibi görünüyor. Saygı duyuyorum ama üzüntülüyüm. Adana Demirspor çok önemli bir camia. Onlar için de ayrıca üzüldüm."