Galatasaray - Adana Demirspor maçında şok gelişme: Adana Demirspor sahadan çekildi!

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, büyük bir skandala sahne oldu. Maçın ilk yarısında, Adana Demirspor takımı sahadan çekildi ve karşılaşma yarıda kaldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray - Adana Demirspor maçında şok gelişme: Adana Demirspor sahadan çekildi!
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Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor ile RAMS Park’ta karşı karşıya geldi. Müsabakanın 12. dakikasında, Alvaro Morata penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, gol sonrası oyun üstünlüğünü elinde tutarak karşılaşmaya devam etti.

Ancak, maçın 34. dakikasında Adana Demirspor’lu futbolcu Yusuf Barasi, topsuz alanda sakatlık geçirerek yere düştü. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Takımın teknik ekibi ve oyuncuları, soyunma odasına gitme kararı aldılar.

Karşılaşmanın hakemleri de soyunma odasına gitti.

Karşılaşma, hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi.

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